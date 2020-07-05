Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июля

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1. COVID-19. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ ПОСЛЕ АНТИРЕКОРДОВ. В мире выявили 189 626 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки по общемировому времени (GMT). Это примерно на 13 000 заболевших меньше, чем было во время предыдущих антирекордов суточной заболеваемости, которые фиксировали три и два дня назад (подробнее).

2. РЭПЕР КАНЬЕ УЭСТ ЗАЯВИЛ, ЧТО ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США. ЕГО ПОДДЕРЖАЛ ИЛОН МАСК. Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Судя по хэштегу музыканта, речь идет о выборах в этом году (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА НЕ ГОТОВЫ КИЕВ И ВОСЕМЬ ОБЛАСТЕЙ. В Закарпатской области заполнено более половины мест для больных COVID-19. В Киеве – негативная динамика эпидемии коронавируса (подробнее).

4. В АФИНАХ ПО ПРИЛЕТЕ ИЗ КИЕВА ЗАДЕРЖАЛИ 17 УКРАИНЦЕВ. ОНИ В ПОЛИЦИИ: ФОТО. Украинцев, которые прилетели в Афины регулярными пассажирскими рейсами из Киева, задержали и теперь могут на несколько лет запретить въезд в ЕС (подробнее).

5. ДЕНЬ ВМС. В АКВАТОРИИ ОДЕССЫ ПРОШЛИ КОРАБЛИ УКРАИНСКОГО ФЛОТА – ФОТОРЕПОРТАЖ. В акватории Одессы в День ВМС прошли катера украинского флота, летали военные вертолеты. Президент Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагмана (подробнее).

6. В НОВОЙ КАХОВКЕ ГОРИТ ПЯТИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ: ФОТО, ВИДЕО. В Новой Каховке загорелся пятиэтажный жилой дом по ул. Букина. Людей эвакуировали. На месте происшествия работают пожарные и спасатели (подробнее).

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Вадим Ребрина

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