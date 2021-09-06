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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 6 сентября

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 6 сентября - Фото

1. В ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОЛИГАРХАХ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 1000 ПРАВОК. К законопроекту №5599, известному как "законопроект об олигархах", подано 1257 правок – "спамовых" почти нет. (подробнее)

2. ДЛЯ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ МН17 ЗАПЛАНИРОВАЛИ ТРИ ДАТЫ. До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом. Прогноз по срокам озвучил на слушаниях в Нидерландах судья Хендрик Стейнхейс. (подробнее)

3. ГЛАВНАЯ СОРАТНИЦА ТИХАНОВСКОЙ ПОЛУЧИЛА 11 ЛЕТ ТЮРЬМЫ В БЕЛАРУСИ. Одна из лидеров беларуской оппозиции Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы в Беларуси, ее соратник Максим Знак – 10. (подробнее)

4. УКРАИНА НАЧНЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ О СЧЕТАХ. Украина официально заявила о своем намерении внедрить международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. (подробнее)

5. ИЛОН МАСК ПОКАЗАЛ SPACEX ВНУКУ И ПРАВНУКУ СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА. Американский миллиардер Илон Маск провел экскурсию по своей компании SpaceX Андрею и Павлу Королевым – внуку и правнуку Сергея Королева, легендарного украинского конструктора в сфере ракетостроения времен СССР. (подробнее)

6. УМЕР ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО. Знаменитый французский актер новой волны Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. (подробнее)

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