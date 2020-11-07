Семт главных новостей Украины и мира на 19:00 7 ноября

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1. НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ПО КОРОНАВИРУСУ. 6 ноября в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746, умер 187 больной, выздоровели 8685 человек. (подробнее)

2. В УКРЗАЛИЗНЫЦЕ НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ 110 ДИРЕКТОРОВ. Должностные лица компании подозреваются в хищении 203 млн грн. (подробнее)

3. В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ АЭС. На БелАЭС будут работать свыше 2500 человек, около 60 из них – специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях. (подробнее)

4. В ХАРЬКОВЕ ОБСТРЕЛЯЛИ КОНСУЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА. Было произведено шесть выстрелов, пробиты окно и входная дверь, пострадавших нет. Полиция взяла под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. (подробнее)

5. VIRGIN GALACTIC НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЛЕТЫ В КОСМОС. Регистрация всех желающих приобрести билет открыта на сайте компании до 31 декабря. За регистрацию потенциальный космический турист должен заплатить $1000. (подробнее)

6. УКРАИНА НАЧАЛА РЕ-ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Первые 15 млн куб.м газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу. (подробнее)

7. АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ЗАЯВИЛИ О ПОБЕДЕ БАЙДЕНА НА ВЫБОРАХ В США. Получив 20 голосов выборщиков Пенсильвании, Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса. (подробнее)

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