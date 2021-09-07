Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 сентября

1. НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ В ШАХТЕ УПАЛ ПОДЪЕМНИК С ГОРНЯКАМИ: МИНИМУМ ДЕВЯТЬ ПОГИБШИХ. По меньшей мере девять горняков погибли из-за падения транспортной клети на шахте "Красный партизан" в городе Вознесеновка в Должанском районе Луганской области (подробнее).

2. ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ МОЖНО БУДЕТ СГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЙ COVID-СЕРТИФИКАТ – ЛАПИЙ. По истечению полугодичного срока действия сертификата о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в приложении Дія можно будет получить новый сертификат (подробнее).

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ДОСТИГЛИ РЕКОРДА ДЕВЯТИ ЛЕТ. Международные резервы Украины на 1 сентября составляли более $31,6 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным с апреля 2012 года (подробнее).

4. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫРОС, ПОРОШЕНКО ОТСТАЕТ БОЛЕЕ, ЧЕМ В ДВА РАЗА – ОПРОС РЕЙТИНГА. Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского вырос по сравнению с концом июля на 3%, он опережает ближайших соперников более чем в два раза (подробнее).

5. "EXPIRENZA BY MONO": MONOBANK КУПИЛ СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ С ОТЗЫВАМИ. Новые функции для приема платежей, оплата заказа по QR-коду и другие возможности будут доступны заведениям Украины уже в сентябре-октябре (подробнее).

6. РЕЙТИНГ ПАРТИЙ. СЛУГА НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ЛИДИРУЮТ, ОПЗЖ ОБГОНЯЕТ БАТЬКИВЩИНУ: ОПРОС. Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий, а ОПЗЖ "обогнала" Батькивщину в сравнении с результатами на конец июля 2021-го. Также в свежем рейтинге появились партия Шария и условная партия Сергея Притулы, если бы бывший член Голоса создал такую политсилу (подробнее).

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Вадим Ребрина

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