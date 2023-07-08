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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля - Фото
Фото - ОП

1. Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Анкару заявил, что Украина достойна стать членом НАТО (подробнее).

2. Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500-й день большой войны. С ним был Буданов – видео. Президент Владимир Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500-й день большой войны России против Украины (подробнее).

3. ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять штук, прилеты в двух областях. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 июля, есть прилеты в Днепропетровской и Кировоградской областях (подробнее).

4. Россияне ударили по частному сектору Лимана из РСЗО, шесть погибших, пять раненых — фото. Около 10 утра россияне ударили по частному сектору из РСЗО, поврежден магазин и дом. По меньшей мере шесть гражданских погибли (подробнее).

5. Запорожская АЭС. Россияне продолжают минирование станции, взрывчатка в машинных залах – разведка. Разведка заявляет, что враг продолжает минировать саму станцию и объекты на ее территории – сейчас туда доставляют мины и взрывчатые вещества (подробнее).

6. Защитники "Азовстали" возвращаются домой из Турции – видео. Президент Владимир Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега (подробнее).

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Оксана Житнюк
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