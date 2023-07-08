Шість головних новин України та світу на 19:00 8 липня

1. Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Анкари заявив, що Україна гідна стати членом НАТО (детальніше).

2. Зеленський особисто відвідав острів Зміїний у 500-й день великої війни. З ним був Буданов — відео. Президент Володимир Зеленський особисто відвідав острів Зміїний у 500-й день великої війни Росії проти України (детальніше).

3. ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "шахедами". ППО збила п'ять штук, прильоти у двох областях. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 8 липня, є прильоти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях (детальніше).

4. Росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з РСЗВ, шестеро загиблих, п'ять поранених — фото. Близько 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору з РСЗВ, пошкоджено магазин та будинок. Щонайменше шість цивільних загинули (детальніше).

5. Запорізька АЕС. Росіяни продовжують мінування станції, вибухівка в машинних залах — розвідка. Розвідка заявляє, що ворог продовжує мінувати саму станцію та об'єкти на її території — зараз туди доставляють міни та вибухові речовини (детальніше).

6. Захисники "Азовсталі" повертаються додому з Туреччини – відео. Президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини повертаються додому українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега (детальніше).

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