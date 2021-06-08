UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июня

08.06.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июня - Фото

1. УКРАИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 600 МЛН ЕВРО ОТ ЕС: НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ. Украина должна провести судебную реформу для получения макрофинансовой помощи в 600 млн евро от Европейского Союза (подробнее).

2. СЛУГА НАРОДА ЛИДИРУЕТ В ПАРТИЙНОМ РЕЙТИНГЕ, В РАДУ ПРОХОДЯТ ШЕСТЬ ПОЛИТСИЛ – ОПРОС КМИС. Президентская партия Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, показатель в 5% голосов, необходимых на выборах для прохода в Верховную Раду, набирают шесть политсил (подробнее).

3. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ: ЗЕЛЕНСКИЙ ОПЕРЕЖАЕТ СОПЕРНИКОВ ПОЧТИ В ДВА РАЗА – ОПРОС КМИС. Президент Владимир Зеленский почти в два раза опережает в электоральном рейтинге ближайшего соперника, пятого президента Петра Порошенко (подробнее).

4. САЙТЫ МИРОВЫХ СМИ И СЕРВИСОВ НЕ ОТКРЫВАЛИСЬ: ПОЧЕМУ "УПАЛИ" SPOTIFY, CNN, AMAZON, PAYPAL. Массовый сбой длился порядка полутора часов (подробнее).

5. НБУ СОГЛАСОВАЛ ГЕРХАРДА БЬОША НА ПОСТ ГЛАВЫ ПРИВАТБАНКА. НБУ согласовал 63-летнего австрийца Герхарда Бьоша во главе ПриватБанка. Какой он банкир, сколько будет получать и чем может удивить (подробнее).

6. В КИЕВЕ НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА НЕОПЛАЧЕННУЮ ПАРКОВКУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ. Инспекторы по парковке Киева с мая начали штрафовать владельцев автомобилей за неоплату парковки на платных парковочных площадках (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тема дня | Байден встретится с Путиным. Украину сдали? Нет, но вот что вызывает тревогу

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 