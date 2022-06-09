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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня - Фото
Главное за день

1. ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ РИСКУЕМ, ПОЛЬША ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕМ – КАЧИНЬСКИЙ. Польша отправляет много оружия Украине и борется за то, чтобы и другие делали то же самое, а также продолжит помогать и впредь, заявил глава правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский (подробнее).

2. 240 ТАНКОВ. ПОЛЬША ОТПРАВИЛА УКРАИНЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ОРУЖИЯ НА $2 МЛРД – ДУДА. Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков (подробнее).

3. STARLINK ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ ОПЕРАТОРА В УКРАИНЕ. Компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1 (подробнее).

4. КАК ВЕРТОЛЕТЫ ЛЕТАЛИ НА ОСАЖДЕННУЮ АЗОВСТАЛЬ – УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ. Участник вертолетных рейдов, в ходе которых на осажденную Азовсталь доставляли снабжение и оружие и эвакуировали раненых, на условиях анонимности рассказал проекту TheWarZone о подготовке и проведении этой операции (подробнее).

5. РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛНОГО ЗАХВАТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ГЕНШТАБ. Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (подробнее).

6. УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ПУТИНА, ПЕСКОВА, ШОЙГУ И ДРУГИХ: ПОЛНЫЙ СПИСОК. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 9 июня о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Государство обещало ремонт поврежденного жилья. Но это будет нескоро: что уже известно

Вадим Ребрина
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