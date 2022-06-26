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Шесть главных новостей Украины и мира на 20:00 26 июня

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 19:59
Шесть главных новостей Украины и мира на 20:00 26 июня - Фото
Последствия ракетного удара по Киеву 26 июня (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Взрывы в Киеве: Ракеты попали по Шевченковскому району – фото, видео

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание по жилым домам. Пока известно, что один человек погиб и четверо ранены, среди них 7-летняя девочка.

Россияне нанесли ракетный удар по Черкасской области. Есть погибший и раненые — ОВА

Глава областной военной администрации заявил, что ракеты россиян ударили вблизи Черкасс, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Был поврежден объект инфраструктуры.

Зеленский и Минск. Французы опубликовали детали разговора Макрона и Путина 20 февраля

Во Франции опубликовали стенограмму телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина, состоявшегося 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Разговор продолжался девять минут и был "последней попыткой посредничества" со стороны Макрона, который якобы пытался предотвратить войну после визитов в Киев и Москву.

Новые подразделения и авиация. Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси — ГУР

Российские оккупанты в ближайшее время планируют увеличить военное присутствие на территории Беларуси, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт российского золота

Четыре страны G7 – Великобритания, США, Канада и Япония – вводят запрет на импорт российского золота, сообщает сайт британского правительства.

Операция продолжается. ВСУ нанесли удары по острову Змеиный — ОК "Юг"

ВСУ нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море, военная операция по освобождению острова продолжается, сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

Сергей Бережной
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