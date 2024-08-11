Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 11 августа
- Ночью над Украиной сбили 53 "шахеда", Олещук рассказал о северокорейских ракетах KN-23. В ночь на 11 августа российские оккупационные войска атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 дронами-камикадзе типа Shahed. Украинские бойцы сбили 53 "шахеда", сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук (подробнее).
- В Киевской области из-за падения обломков ракеты погиб мужчина и его ребенок – фото, видео. В ночь на 11 августа российские оккупационные войска атаковали ракетами Киевскую область: в результате падения обломков на дом в Броварском районе погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (подробнее).
- Генштаб подтвердил потерю россиянами вертолета. Z-каналы писали, что это было под Курском. В перечне потерь со стороны российской оккупационной армии, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, появился вертолет. Накануне пропаганда врага утверждала, что его сбили в Курской области (подробнее).
- Беларусь якобы перебрасывает танки к границе с Украиной. В ГПСУ не подтверждают. Министерство обороны Беларуси распорядилось переместить граничащие с Украиной танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области. Силовое ведомство страны опубликовало фото и видео с места. Спикер украинской Госпогранслужбы сообщил, что в настоящее время перемещение беларуской техники рядом с украинской границей не зафиксировано (подробнее).
- Без отключений света можно обойтись до середины октября при двух условиях – ДТЭК. Без отключений света в Украине можно обойтись до середины октября, если не будет российских обстрелов энергетики и аномальной жары. Однако графики ограничений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК (подробнее).
- Украина завершила выступления на Олимпиаде в Париже с 12 медалями. 11 августа Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже. Последним страну представлял Мураз Мчедлидзе – ему не удалось завоевать бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг (подробнее).
Читайте также главные тексты дня:
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Боевая "Баба-Яга", Сахара против торнадо, Трамп приближается. Лучшие истории мира
Как реставрировать Пивоварню Шульца? Похожие проекты из Нью-Йорка и Чехии
Прометей в мире музыки. Обзор фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты"