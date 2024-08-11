Шість головних новин України та світу на 21:00 11 серпня
- Вночі над Україною збили 53 "шахеди", Олещук розповів про північнокорейські ракети KN-23. У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 дронами-камікадзе типу Shahed. Українські бійці збили 53 "шахеди", повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук (детальніше).
- У Київській області через падіння уламків ракети загинув чоловік та його дитина – фото, відео. У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська атакували ракетами Київську область: внаслідок падіння уламків на будинок у Броварському районі загинули чоловік та дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (детальніше).
- Генштаб підтвердив втрату росіянами гелікоптера. Z-канали писали, що це було під Курськом. У переліку втрат із боку російської окупаційної армії, які публікує Генеральний штаб Збройних Сил України, з'явився гелікоптер. Напередодні пропаганда ворога стверджувала, що його збили у Курській області (детальніше).
- Білорусь нібито перекидає танки до кордону з Україною. У ДПСУ не підтверджують. Міністерство оборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Силове відомство країни опублікувало фото та відео з місця. Речник української Держприкордонслужби повідомив, що наразі переміщення білоруської техніки поряд з українським кордоном не зафіксовано (детальніше).
- Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня за двох умов – ДТЕК. Без відключень світла в Україні можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде російських обстрілів енергетики та аномальної спеки. Проте графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК (детальніше).
- Україна завершила виступи на Олімпіаді у Парижі з 12 медалями. 11 серпня Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Останнім країну представляв Мураз Мчедлідзе – йому не вдалося здобути бронзову медаль у змаганнях із вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг (детальніше).
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