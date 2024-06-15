Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 15 июня

Начался первый день Саммита мира, США выделили $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины, Пеллегрини стал президентом Словакии и другие новости

Владимир Зеленский на Саммите мира (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

1. США выделили $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины. Соединенные Штаты Америки объявили о выделении более $1,5 млрд на укрепление энергетического сектора Украины, обеспечение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности. Об этом сообщила вице-президент Камала Гаррис (подробнее).

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2. Стартовал Глобальный саммит мира. Зеленский встретился с президентом Амхерд – видео. Президент Владимир Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира с командой и встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд (подробнее).

3. Венгрия не блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС, потому что Украина "удовлетворила требования Будапешта". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье" (подробнее).

4. Президент Колумбии в последний момент отменил участие в Саммите мира. Президент Колумбии Густаво Петр внезапно отменил поездку в Швейцарию – там он должен был принять участие в Глобальном саммите мира (подробнее).

5. Президентом Словакии официально стал Петер Пеллегрини – соратник Фицо. Соратник антиукраинского премьера Словакии Робера Фицо Петер Пеллегрини 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей (подробнее).

6. Зеленский: Готовый план действий по миру в Украине передадут России. Согласованный по итогам саммита мира в Швейцарии план действий по справедливому миру в Украине передадут России. Об этом на первом пленарном заседании заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

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