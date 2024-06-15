Шість головних новин України та світу на 21:00 15 червня

Розпочався перший день Саміту миру, США виділили $1,5 млрд на відновлення енергетики України, Пеллегріні став президентом Словаччини та інші новини

Володимир Зеленський на Саміті миру (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

1.США виділили $1,5 млрд на відновлення енергетики України. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення понад $1,5 млрд на зміцнення енергетичного сектору України, забезпечення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки. Про це повідомила віцепрезидентка Камала Гарріс (детальніше).

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2. Стартував Глобальний саміт миру. Зеленський зустрівся із президенткою Амгерд – відео. Президент Володимир Зеленський прибув на Глобальний саміт миру із командою та зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд (детальніше).

3. Угорщина не блокує початок переговорів про вступ до ЄС, бо Україна "задовольнила вимоги Будапешта". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини у Закарпатті" (детальніше).

4. Президент Колумбії в останній момент скасував участь у Саміті миру. Президент Колумбії Густаво Петро раптово скасував поїздку до Швейцарії – там він мав взяти участь у Глобальному саміті миру (детальніше).

5. Президентом Словаччини офіційно став Петер Пеллегріні – соратник Фіцо. Соратник антиукраїнського прем'єра Словаччини Робера Фіцо Петер Пеллегріні 15 червня офіційно склав присягу та узявся до виконання обов’язків (детальніше).

6. Зеленський: Готовий план дій щодо миру в Україні передадуть Росії. Узгоджений за підсумками Саміту миру у Швейцарії план дій щодо справедливого миру в Україні передадуть Росії. Про це на першому пленарному засіданні заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

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