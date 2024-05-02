Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 2 мая

Одесса приходит в себя после удара, РФ запускает дроны над ядерными реакторами Запорожской АЭС, оккупанты закрепились в Очеретино и другие новости

Последствия удара по Новій пошті в Одессе (Фото: пресс-служба Нової пошти)

1. Ракетный удар по Одессе: пострадали 14 человек, повреждена гражданская инфраструктура – видео. Вечером 1 мая Россия ударила по Одессе: в результате обстрела в городе 14 человек пострадали, была разрушена гражданская инфраструктура. В мэрии опубликовали видео с последствиями удара (подробнее).

2. Разведка: Враг запускает дроны над ядерными реакторами Запорожской АЭС – видео. Российские войска используют захваченную территорию Запорожской атомной электростанции для запуска дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, а также опубликовало соответствующее видео (подробнее).

3. Макрон назвал два условия, при которых бы ввел войска в Украину. Одно из них – просьба Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон повторил тезис о том, что не против введения своих войск в Украину. В интервью The Economist он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи (подробнее).

4. ВСУ: Россияне закрепились в Очеретино, Силы обороны пытаются выбить их. Российским оккупационным войскам удалось прорваться в Очеретино на Авдеевском направлении и закрепиться там, однако Силы обороны ввели дополнительные резервы для стабилизации ситуации. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

5. Подразделения Сил обороны отошли западнее Бердычей – спикер ВСУ. Российские пропагандисты заявили, что их войска якобы оккупировали село Бердычи на Авдеевском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил LIGA.net, что подразделения Сил обороны отошли на более защищенные позиции, но возразил, что захватчики отбили населенный пункт (подробнее).

6. Ермак: Мы сделаем все, чтобы Китай был на мирном саммите. Отсутствие РФ – принципиальное. Отсутствие России на международном саммите в Швейцарии летом 2024 года принципиально для Украины, однако делается все для того, чтобы присутствовал Китай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак (подробнее).

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