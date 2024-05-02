Шість головних новин України та світу на 21:00 2 травня

Одеса оговтується від чергового удару росіян, РФ запускає дрони над ядерними реакторами Запорізької АЕС, окупанти закріпилися в Очеретиному та інші новини

Наслідки удару по Новій пошті в Одесі (Фото: пресслужба Нової пошти)

1. Ракетний удар по Одесі: постраждало 14 людей, пошкоджена цивільна інфраструктура – відео. Увечері 1 травня Росія вдарила по Одесі: внаслідок обстрілу в місті 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура. В мерії опублікували відео з наслідками удару (детальніше).

2. Розвідка: Ворог запускає дрони над ядерними реакторами Запорізької АЕС – відео. Російські війська використовують захоплену територію Запорізької атомної електростанції для запусків дронів-камікадзе над ядерними реакторами, а також для тренувань пілотів FPV-дронів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також опублікувало відповідне відео (детальніше).

3. Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну. Одна з них – прохання Києва. Президент Франції Емманюель Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. В інтерв'ю The Economist він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу (детальніше).

4. ЗСУ: Росіяни закріпилися в Очеретиному, Сили оборони намагаються вибити їх. Російським окупаційним військам вдалося прорватися в Очеретине на Авдіївському напрямку і закріпитися там, проте Сили оборони ввели додаткові резерви для стабілізації ситуації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

5. Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів – речник ЗСУ. Російські пропагандисти заявили, що їхні війська нібито окупували село Бердичі на Авдіївському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив LIGA.net, що підрозділи Сил оборони відійшли на захищеніші позиції, але заперечив, що загарбники відбили населений пункт (детальніше).

6. Єрмак: Ми зробимо все, щоб Китай був на мирному саміті. Відсутність РФ – принципова. Відсутність Росії на міжнародному саміті у Швейцарії влітку 2024 року є принциповим для України, проте робиться все для того, щоб був присутній Китай. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак (детальніше).

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