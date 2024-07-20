Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 20 июля
- У Зеленского впервые с 2021-го был разговор с Трампом: договорились о встрече. Президент Владимир Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Зеленский написал, что поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии и осудил покушение на него в Пенсильвании (подробнее).
- Убийство Фарион. Зеленский: Расследуются все версии, в том числе ведущая в Россию. Президент Зеленский заслушал доклады об убийстве Ирины Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ведущую в Россию. Он сообщил – отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов (подробнее).
- Силы обороны уничтожили 13 дронов ночью: один из них неустановленного типа. В ночь на 20 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа, сообщили Воздушные силы ВСУ (подробнее).
- Израиль впервые напрямую ударил по Йемену после атак хуситов по стране – видео. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах своими истребителями по военным объектам группировки хуситов в районе порта Аль-Ходейда в Йемене в ответ на атаки против Израиля (подробнее).
- США рассекретили, сколько ядерных боеголовок у них было на осень 2023 года. Соединенные штаты рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 – это на 83% меньше, чем на момент завершения Холодной войны (подробнее).
- В Одесской области задержали мэра-рэкетира: хотел "отжать" базу отдыха. Служба безопасности Украины сообщила: совместно с полицией задержала мэра портового города в Одесской области, возглавлявшего преступную группировку, которая пыталась завладеть местной базой отдыха на побережье Черного моря (подробнее).
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