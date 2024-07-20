Шість головних новин України та світу на 21:00 20 липня
- У Зеленського вперше з 2021-го була розмова із Трампом: домовились про зустріч. Президент Володимир Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зеленський написав, що привітав Трампа із номінацією від Республіканської партії та засудив замах на нього у Пенсильванії (детальніше).
- Вбивство Фаріон. Зеленський: Розслідуються всі версії, зокрема та, що веде в Росію. Президент Зеленський заслухав доповіді про вбивство Ірини Фаріон та запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію. Він повідомив – відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів (детальніше).
- Сили оборони знищили 13 дронів вночі: один із них невстановленого типу. У ніч проти 20 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу, повідомили Повітряні сили ЗСУ (детальніше).
- Ізраїль вперше напряму вдарив по Ємену після атак хуситів по країні – відео. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про удари своїми винищувачами по військових об'єктах угруповання хуситів у районі порту Аль-Ходейда в Ємені у відповідь на атаки проти Ізраїлю (детальніше).
- США розсекретили, скільки ядерних боєголовок у них було на осінь 2023 року. Сполучені штати розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року – це на 83% менше, ніж на момент завершення Холодної війни (детальніше).
- В Одеській області затримали мера-рекетира: хотів "віджати" базу відпочинку. Служба безпеки України повідомила: спільно з поліцією затримала мера портового міста в Одеській області, який очолював злочинне угруповання, що намагалося заволодіти місцевою базою відпочинку на узбережжі Чорного моря (детальніше).
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