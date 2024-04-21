Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 21 апреля

1. Помощь от США. Сенат проголосует за деньги для Украины 23 апреля. Верхняя палата Конгресса США завершит процесс оказания помощи для Украины во вторник, 23 апреля. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (подробнее).

В Одессе в воскресенье, 21 апреля, раздался взрыв во время воздушной тревоги, сообщил корреспондент LIGA.net . Ранены четыре человека ( подробнее ).

4. Спикер ВМС подтвердил поражение российского корабля "Коммуна" в Севастополе. Утром 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя загорелось российское спасательное судно Коммуна. Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил (подробнее).

5. Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемых задержали – фото. Национальная полиция утверждает, что в Одесской области задержали подозреваемых в нападении на полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Им грозит пожизненное (подробнее).

6. Сенатор: США могут отправить оружие Украине на следующей неделе. Вместе с ATACMS. США могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер (подробнее).

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