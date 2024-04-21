Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 21 апреля

2. В Харьков привезут газотурбинные электростанции. На восстановление ТЭЦ-5 уходят годы
. В Харьков собираются привезти газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением. Об этом рассказал глава областной администрации Олег Синегубов (подробнее
).
3. В Одессе во время тревоги раздался взрыв. Россия нанесла ракетный удар.
В Одессе в воскресенье, 21 апреля, раздался взрыв во время воздушной тревоги, сообщил корреспондент LIGA.net
. Ранены четыре человека (подробнее
).
4. Спикер ВМС подтвердил поражение российского корабля "Коммуна" в Севастополе. Утром 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя загорелось российское спасательное судно Коммуна. Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил (подробнее).
5. Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемых задержали – фото. Национальная полиция утверждает, что в Одесской области задержали подозреваемых в нападении на полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Им грозит пожизненное (подробнее).
6. Сенатор: США могут отправить оружие Украине на следующей неделе. Вместе с ATACMS. США могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер (подробнее).
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