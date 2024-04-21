Шість головних новин України та світу на 21:00 21 квітня

1. Допомога від США. Сенат проголосує за гроші для України 23 квітня. Верхня палата Конгресу США завершить процес ухвалення допомоги для України у вівторок, 23 квітня. Про це заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер (детальніше).

В Одесі у неділю, 21 квітня, пролунав вибух під час повітряної тривоги, повідомив кореспондент LIGA.net . Поранено чотири людини ( детальніше ).

4. Речник ВМС підтвердив ураження російського корабля "Коммуна" у Севастополі. Зранку 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя загорілося російське рятівне судно "Коммуна". Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net підтвердив (детальніше).

5. Вбивство поліціянта на Вінниччині. Підозрюваних затримали – фото. Національна поліція стверджує, що в Одеській області затримала підозрюваних у нападі на поліціянтів у Гайсинському районі Вінницької області. Їм загрожує довічне ув'язнення (детальніше).

6. Сенатор: США можуть відправити зброю Україні наступного тижня. Разом з ATACMS. США можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня. Про це заявив очільник комітету з розвідки Сенату США демократ Марк Ворнер (детальніше).

Читайте також