Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 24 ноября
- Силы обороны поразили в Курской области радиолокационную станцию российского С-400. В ночь на 24 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400, в результате чего была поражена радиолокационная станция. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- СБУ показала журналистам обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру – фото. Служба безопасности Украины показала обломки новой российской экспериментальной баллистической ракеты, которой оккупанты 21 ноября атаковали Днепр. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press. От российской ракеты остались обугленные и изуродованные провода и корпус размером с большую зимнюю шину, описывает СМИ.
- Россияне убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке. 21 ноября россияне убили двоих и ранили одного гражданского в Торецке Донецкой области – начато расследование, сообщила областная прокуратура. По данным правоохранителей, в четверг в 18:00 военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецка, где находились трое гражданских, и умышленно открыли огонь из автоматического оружия по людям.
- Силы ПВО ночью сбили 50 российских дронов из 73. В ночь на 24 ноября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 50 российских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ. 19 беспилотников локационно потеряно, возможно, благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
- Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "шахеды", эффективность неясна – The Guardian. Россияне пытаются ввести искусственный интеллект в дроны-камикадзе Shahed, заявила газета The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных. В то же время неясно, насколько эффективна эта технология, отметили в медиа.
- Польские фермеры начали двухдневный протест на украинской границе, но могут и продолжить. В воскресенье утром польские протестующие приступили к блокированию пункта пропуска "Медыка – Шегини" на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба. Новый виток протестов начался в субботу, 23 ноября, при этом организаторы утверждают, что митинги не связаны с Украиной напрямую.
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