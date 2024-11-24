Шість головних новин України та світу на 21:00 24 листопада
- Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційну станцію російського С-400. У ніч проти 24 листопада Сили оборони завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-400, унаслідок чого було уражено радіолокаційну станцію. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
- СБУ показала журналістам уламки експериментальної ракети РФ, якою та вдарила по Дніпру – фото. Служба безпеки України показала уламки нової російської експериментальної балістичної ракети, котрою окупанти 21 листопада атакували Дніпро. Про це повідомила американська інформаційна агенція Associated Press. Від російської ракети залишилися обвуглені та понівечені дроти й корпус розміром із велику зимову шину, описує ЗМІ.
- Росіяни вбили двох та поранили одного цивільного у Торецьку. 21 листопада росіяни вбили двох та поранили одного цивільного у Торецьку на Донеччині – розпочато розслідування, повідомила обласна прокуратура. За даними правоохоронців, у четвер о 18:00 військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних, й умисно відкрили вогонь з автоматичної зброї по людях.
- Сили ППО вночі збили 50 російських дронів із 73. У ніч проти 24 листопада сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 50 російських безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ. 19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби.
- Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", ефективність незрозуміла – The Guardian. Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у дрони-камікадзе Shahed, заявила газета The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових. Водночас незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, зауважило медіа.
- Польські фермери почали дводенний протест на українському кордоні, але можуть й продовжити. У неділю вранці польські протестувальники розпочали блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною, повідомила Державна прикордонна служба. Новий виток протестів розпочався у суботу, 23 листопада, водночас організатори стверджують, що мітинги не пов'язані з Україною напряму.
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