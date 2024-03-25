Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 25 марта

Российские ракетные атаки по Киеву и Одессе, правительство пока не решило по пересмотру тарифов после удара оккупантов по ДнепроГЭС и другие новости

Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

1. Киев. ПВО сбила две баллистические ракеты — россияне запустили их из Крыма. Во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели. Их запускали из временно оккупированного Крыма. Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели. Однако из-за падения обломков было зафиксировано разрушение в Печерском районе – повреждено трехэтажное нежилое здание, есть пострадавшие (подробнее).

2. Россияне атаковали Одессу ракетами – трое пострадавших, повреждена инфраструктура. Российские захватчики совершили ракетный удар по Одессе – есть трое пострадавших, их ранения "не тяжелые". В результате удара РФ есть повреждение гражданской инфраструктуры, выбиты стекла – работают соответствующие службы. До атаки Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики (подробнее).

3. В России загорелась Новочеркасская ГРЭС. Россияне пишут об атаке беспилотников – видео. Российские Telegram-каналы сообщили о дроновой атаке и последующем пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции. Губернатор области Василий Голубев заявил, что два энергоблока временно выведены из эксплуатации (подробнее).

4. Разведка: ВДК "Ямал" критически поврежден, оккупанты непрерывно откачивают из него воду. Российский крупный десантный корабль "Ямал" получил серьезные повреждения во время удара Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Севастополю 24 марта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны (подробнее).

5. "Сейчас нет решений". Галущенко не знает, повысят ли тарифы из-за остановки ДнепроГЭС. Решение о пересмотре тарифов на электричество для населения или запрете экспорта электроэнергии правительство будет принимать после фиксации последствий массированной атаки РФ на объекты энергетики. Пока их нет, заявил министр энергетики Герман Галущенко (подробнее).

6. Исландия присоединяется к чешской инициативе: даст 2 млн евро на снаряды для ВСУ. Исландия поддержала инициативу Чехии по обеспечению артиллерийскими снарядами украинских военных – страна выделит 2 млн. евро. В правительстве страны отметили: кроме этого, страна поддержит закупку оборудования для женщин в ВСУ (подробнее).

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