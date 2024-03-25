Шість головних новин України та світу на 21:00 25 березня

Російські ракетні атаки по Києву та Одесі, уряд поки не вирішив щодо перегляду тарифів після удару окупантів по ДніпроГЕС та інші новини

Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net

1. Київ. ППО збила дві балістичні ракети — росіяни запустили їх з Криму. Під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі. Їх запускали із тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони знищили обидві цілі. Проте через падіння уламків було зафіксовано руйнування у Печерському районі – пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю, є постраждалі (детальніше).

2. Росіяни атакували Одесу ракетами – троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру. Російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі – є троє постраждалих, їх поранення "не важкі. Внаслідок удару РФ є пошкодження цивільної інфраструктури, вибито скло – працюють відповідні служби. До атаки Повітряні сили попереджали про загрозу балістики (детальніше).

3. У Росії загорілася Новочеркаська ДРЕС. Росіяни пишуть про атаку безпілотників – відео. Російські Telegram-канали повідомили про дронову атаку та подальшу пожежу на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Губернатор області Василь Голубєв заявив, що два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації (детальніше).

4. Розвідка: ВДК "Ямал" критично пошкоджено, окупанти безперервно відкачують з нього воду. Російський великий десантний корабель "Ямал" зазнав суттєвих пошкоджень під час удару Збройних Сил України по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони (детальніше).

5. "Зараз немає рішень". Галущенко не знає, чи підвищать тарифи через зупинку ДніпроГЕС. Рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики. Поки що їх нема, заявив міністр енергетики Герман Галущенко (детальніше).

6. Ісландія приєднується до чеської ініціативи: дасть 2 млн євро на снаряди для ЗСУ. Ісландія підтримала ініціативу Чехії із забезпечення артилерійськими снарядами українських військових – країна виділить 2 млн євро. В уряді країни зазначили: окрім цього, країна підтримає закупівлю обладнання для жінок у ЗСУ (детальніше).

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