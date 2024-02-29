Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 29 февраля

Гибель воинов 73 морского центра, сбивание очередного Су-34 россиян и другие новости за последний день зимы

Су-34 россиян (Фото: ресурс оккупантов)

1. ССО. Воины 73 морского центра погибли в бою, прикрывали уход товарищей – заявление. Во время выполнения боевой задачи погибли воины 73 морского центра Сил специальных операций. Об этом сообщили в пресс-службе командования ССО (подробнее).

2. Лидер республиканцев Макконнелл объявил об отставке. Он ярый сторонник помощи Украине. Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что покинет свой пост в ноябре 2024 года (подробнее).

3. ВСУ сбили еще один Су-34 на востоке. Эти самолеты бомбят украинские позиции КАБами. Украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук (подробнее).

4. Киевсовет создал комиссию по взаимодействию с центральной властью. Киевский городской совет создал временную контрольную комиссию по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Киева с Верховной Радой, Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами (подробнее).

5. В ВСУ опровергли заявление пропагандистов о захвате Россией Бердичев. Детали атаки. Российские пропагандисты заявили о якобы захвате оккупантами села Бердичи на Авдеевском направлении. На самом деле, за населенный пункт ведутся бои. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий (подробнее).

6. ГУР: В Азовском море горел катер кафиров. Враг понес потери – видео . В Азовском море горел катер береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ, российская армия понесла потери в личном составе. Перехват разговора врага опубликовала пресс-служба Главного управления разведки (подробнее).

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