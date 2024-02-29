Шість головних новин України та світу на 21:00 29 лютого

Загибель воїнів 73 морського центру, збиття чергового Су-34 росіян та інші новини за останній день зими

Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

1. ССО. Воїни 73 морського центру загинули в бою, прикривали відхід товаришів — заява. Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій. Про це повідомили у пресслужбі командування ССО (детальніше).

2. Лідер республіканців Макконнелл оголосив про відставку. Він затятий прихильник допомоги Україні. Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл повідомив, що залишить свою посаду в листопаді 2024 року (детальніше).

3. ЗСУ збили ще один Су-34 на сході. Ці літаки бомбардують українські позиції КАБами. Українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).

4. Київрада створила комісію з взаємодії з центральною владою. Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з питань взаємодії органів місцевого самоврядування міста Києва з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами (детальніше).

5. В ЗСУ спростували заяву пропагандистів про захоплення Росією Бердичів. Деталі атаки. Російські пропагандисти заявили про нібито захоплення окупантами села Бердичі на Авдіївському напрямку. Насправді за населений пункт ведуться бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій (детальніше).

6. ГУР: В Азовському морі горів катер окупантів. Ворог зазнав втрат – відео. В Азовському морі горів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ, російська армія зазнала втрат в особовому складі. Перехоплення розмови ворога опублікувала пресслужба Головного управління розвідки (детальніше).

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