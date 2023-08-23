Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 августа

1. Зеленский: Российское общество может закрыть глаза на уход оккупантов из Крыма. На открытии саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский заявил, что российское общество может "закрыть глаза" на потерю временно оккупированного полуострова Крым, как это было с другими территориями, которые освободила Украина. (подробнее)

2. В Крыму уничтожили С-400 с оккупантами. Во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Произошло это вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут в западной части полуострова. (подробнее)

3. Российский бомбардировщик атаковал катера ВСУ в Черном море. По нему открыли огонь. Около острова Змеиный и в районе "вышек Бойко" произошло боестолкновение российского военного самолета с катерами Сил обороны и безопасности Украины. Борт врага пытался атаковать плавсредства, но по нему открыли огонь. (подробнее)

4. ГУР выманило российский вертолет Ми-8 в Украину. Военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Это была спецоперация ГУР, которая длилась более шести месяцев. (подробнее)

5. Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это "Перун". Украина разрабатывает аналог успешного российского дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Сейчас идет масштабирование проекта. (подробнее)

6. Shahed-136 полностью разрушил школу в Ромнах, погибли педагоги. Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе приграничную Сумскую область, один из беспилотников ударил по школе в Ромнах, убив четырех педагогов. (подробнее)

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