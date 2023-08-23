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Шість головних новин України та світу на 19:00 23 серпня

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 23 серпня - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Зеленський: Російське суспільство може заплющити очі на відхід окупантів з Криму. На відкритті саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський заявив, що російське суспільство може "заплющити очі" на втрату тимчасово окупованого півострова Крим, як це було з іншими територіями, які звільнила Україна. (докладніше)

2. У Криму знищили С-400 з окупантами. У тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". Сталося це поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у західній частині півострова. (докладніше)

3. Російський бомбардувальник атакував катери ЗСУ у Чорному морі. По ньому відкрили вогонь. Біля острова Зміїний і в районі "веж Бойка" сталося зіткнення російського військового літака з катерами Сил оборони та безпеки України. Борт ворога намагався атакувати плавзасоби, але по ньому відкрили вогонь. (докладніше)

4. ГУР виманило російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Це була спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців. (докладніше)

5. Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет" – це "Перун". Україна розробляє аналог успішного російського дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Перун". Зараз відбувається масштабування проєкту. (докладніше)

6. Shahed-136 повністю зруйнував школу в Ромнах, загинули освітяни. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе прикордонну Сумську область, один з безпілотників ударив по школі в Ромнах, вбивши чотирьох освітян. (докладніше)

Наталія Медведєва
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