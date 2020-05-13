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Шмыгаль о возможной вспышке вируса: Мы в десятки раз лучше готовы, чем в марте

Шмыгаль о возможной вспышке вируса: Мы в десятки раз лучше готовы, чем в марте - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот из видоозаписи)
13.05.2020, 11:33

Глава правительства не ответил на свой же вопрос, выдержит ли здравоохранение страны одновременное обращение 100 000 заболевших коронавирусом

Украина "в десятки раз" лучше готова к эпидемии коронавирусной инфекции, чем это было по состоянию на март. Так о готовности системы здравоохранения бороться с COVID-19 доложил нардепам в Раде премьер Украины Денис Шмыгаль.

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"Готовы ли мы сейчас принять сто тысяч больных с COVID-19? Мой честный ответ будет таким: мы в десятки раз лучше подготовлены, чем два месяца назад. Свидетельством этого является тот факт, что наша медсистема не перегружена больными", - подчеркнул он.

По данным Шмыгаля, сейчас в Украине готов 2271 аппарат искусственной вентиляции легких в больницах первой очереди, из них задействовано только 138 - это 6,1% от общего фонда.

381 заведение готово принять 33 669 пациентов, из них в больницах первой очереди - 26 301 коек (3367 заняты больными с COVID-19). В других заведениях таких пациентов - 162 человека.

По словам премьера, в готовности для эвакуации больных пребывают восемь единиц авиатранспорта.

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"Это значит, что нашим больницам сегодня не нужно выбирать, кого лечить (а кого - нет, - ред.). Это значит, что спасены тысячи жизней", - подытожил Шмыгаль.

По словам премьера, эпидемию страна проходит "по сценарию Польши".

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Евгений Пилипенко
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заболеваемость эпидемия Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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