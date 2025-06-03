Шмыгаль об операции "Паутина": Это не просто эпизод, это может повториться

По словам премьер-министра, для Украины это была очень целенаправленная военная операция

Денис Шмыгаль (Фото: kmu.gov.ua)

Спецоперация "Паутина" была необходимой для улучшения ситуации безопасности на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. Украина продолжает работать, и потому это (спецоперация. – Ред.) может повториться, заявил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в интервью France 24.

По словам Шмыгаля, для Украины это была целенаправленная военная операция.

Читайте также Малюк плетет "Паутину". Как СБУ атаковала дронами аэродромы РФ и каковы последствия

"Мы уже два месяца предлагаем полное прекращение огня, а россияне все еще не соглашаются. Они продолжают атаковать Украину каждую ночь, ежедневно, происходят постоянные ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру. Так что у нас нет выбора – мы должны уничтожить их военный потенциал и не дать им возможности это делать", – подчеркнул он.

По его словам, операция "Паутина" доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне.

"Технологии сейчас изменяют поле боя. И я убежден, что у Украины много других идей для улучшения этой возможности. Поэтому это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков", – сказал премьер-министр.

В то же время он отметил, что Украина требует от союзников ракет дальнего радиуса действия.

"Они нужны нам, чтобы нейтрализовать российскую логистику вблизи границы с Украиной. Россия атакует Донецкую, Запорожскую и Сумскую области. Единственный способ остановить их, сдержать и спасти многие жизни – это иметь средства для нейтрализации их военной логистики", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, военное вооружение и создание совместных предприятий для его производства будут темами переговоров с французскими властями.

"Французское оружие, хорошо зарекомендовавшее себя на поле боя, будет одной из тем. Мы хотим продолжить наше сотрудничество по разработке ракет и ускорить создание совместных предприятий по производству военной оборонной техники. Мы продолжим делать все, чтобы помешать врагу достичь своих целей", – подчеркнул Шмыгаль.