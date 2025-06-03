Шмигаль про операцію "Павутина": Це не просто епізод, це може повторитися
Спецоперація "Павутина" була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Україна і далі працюватиме, і тому це (спецоперація. – Ред.) може повторитися, заявив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль в інтерв'ю France 24.
За словами Шмигаля, для України це була дуже цілеспрямована військова операція.
"Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня, відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору – ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити", – наголосив він.
За його словами, операція "Павутина" доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні.
"Технології зараз змінюють поле бою. І я переконаний, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Тож це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в Чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників", – сказав прем’єр-міністр.
Водночас він зауважив, що Україна потребує від союзників ракет дальнього радіуса дії.
"Вони потрібні нам, щоб нейтралізувати російську логістику поблизу кордону з Україною. Росія атакує Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Єдиний спосіб зупинити їх, стримати і врятувати багато життів – це мати засоби для нейтралізації їхньої військової логістики", – наголосив Шмигаль.
За словами глави уряду, військове озброєння та створення спільних підприємств для його виробництва будуть темами переговорів з французькою владою.
"Французька зброя, яка добре зарекомендувала себе на полі бою, буде однією з тем. Ми хочемо продовжити нашу співпрацю щодо розробки ракет і прискорити створення спільних підприємств з виробництва військової оборонної техніки. Ми продовжимо робити все, щоб завадити ворогу досягти своїх цілей", – підкреслив Шмигаль.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України та "офіс" щодо її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 2 червня з'явилися перші супутникові знімки з авіабази "Бєлая" після операції "Павутина". На них відзначені ймовірно знищені літаки Ту-95 та Ту-22М3.
- Глава СБУ розповів деталі операції "Павутина" у тилу РФ. За допомогою 117 дронів вдалося уразити 41 літак на чотирьох аеродромах.
- CBS News повідомило, що Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих.