Шмигаль про операцію "Павутина": Це не просто епізод, це може повторитися

За словами премʼєр-міністра, для України це була дуже цілеспрямована військова операція

Денис Шмигаль (Фото: kmu.gov.ua)

Спецоперація "Павутина" була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Україна і далі працюватиме, і тому це (спецоперація. – Ред.) може повторитися, заявив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль в інтерв'ю France 24.

За словами Шмигаля, для України це була дуже цілеспрямована військова операція.

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"Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня, відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору – ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити", – наголосив він.

За його словами, операція "Павутина" доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні.

"Технології зараз змінюють поле бою. І я переконаний, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Тож це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в Чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників", – сказав прем’єр-міністр.

Водночас він зауважив, що Україна потребує від союзників ракет дальнього радіуса дії.

"Вони потрібні нам, щоб нейтралізувати російську логістику поблизу кордону з Україною. Росія атакує Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Єдиний спосіб зупинити їх, стримати і врятувати багато життів – це мати засоби для нейтралізації їхньої військової логістики", – наголосив Шмигаль.

За словами глави уряду, військове озброєння та створення спільних підприємств для його виробництва будуть темами переговорів з французькою владою.

"Французька зброя, яка добре зарекомендувала себе на полі бою, буде однією з тем. Ми хочемо продовжити нашу співпрацю щодо розробки ракет і прискорити створення спільних підприємств з виробництва військової оборонної техніки. Ми продовжимо робити все, щоб завадити ворогу досягти своїх цілей", – підкреслив Шмигаль.