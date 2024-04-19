Шмыгаль подвел итоги визита в США: Мы увидели сдвиг в вопросе разблокирования помощи

Премьер заявил, что Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных активов РФ на нужды Украины

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита в США заявил о сдвигах в вопросе разблокирования помощи Украине в американском Конгрессе. Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам украинского премьера, во время визита в Соединенные Штаты делегация работала над тремя ключевыми темами: разблокирование военной и финансовой помощи со стороны США, американские инвестиции в экономику Украины и использование замороженных активов РФ.

"Мы наконец-то увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США. Законопроект предусматривает $61 млрд в поддержку Украины. Основная часть — на военные нужды. $7,8 млрд – это бюджетная поддержка. Еще более $1,5 млрд — экономическая помощь", — отметил Шмыгаль.

Также, как заявил премьер, Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

"Мы получили заверения в поддержке законопроектов обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот крупный пакет помощи от США будет проголосован", – резюмировал Шмыгаль.

17 апреля спикер Палаты представителей Джонсон сообщил, что голосование за законопроект о помощи для Украины состоится 20 апреля.

Появился текст законопроекта: документом предусмотрено предоставление Украине помощи более чем на $60 млрд. Часть помощи будет предоставлена в виде ссуды. Также законопроект предполагает, что американский президент может предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Байден обещает "немедленно" подписать закон о помощи Украине и Израилю, как только проект одобрят американские законодатели.

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