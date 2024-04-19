Шмигаль підбив підсумки візиту до США: Ми побачили зрушення у питанні розблокування допомоги
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками візиту до США заявив про зрушення у питанні розблокування допомоги Україні в американському Конгресі. Про це він повідомив в Telegram.
За словами українського прем'єра, під час візиту до Сполучених Штатів делегація працювала над трьома ключовими темами: розблокування військової та фінансової допомоги з боку США, американські інвестиції в економіку України та використання заморожених активів РФ.
"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає $61 млрд на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. $7,8 млрд — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж $1,5 млрд — економічна допомога", – зазначив Шмигаль.
Також, як заявив прем'єр, Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.
"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", – резюмував Шмигаль.
- 17 квітня спікер Палати представників Джонсон повідомив, що голосування за законопроєкт про допомогу для України відбудеться 20 квітня.
- З'явився текст законопроєкту: документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд. Частина допомоги буде надана у вигляді позики. Також законопроєкт передбачає, що американський президент може надати Україні далекобійні ракети ATACMS.
- Байден обіцяє "негайно" підписати закон про допомогу Україні та Ізраїлю, щойно проєкт схвалять американські законодавці.
Читайте також: Шмигаль: Якщо Україна програє війну, може початися третя світова