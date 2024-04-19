Шмигаль підбив підсумки візиту до США: Ми побачили зрушення у питанні розблокування допомоги

Прем'єр заявив, що Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених активів РФ на потреби України

Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками візиту до США заявив про зрушення у питанні розблокування допомоги Україні в американському Конгресі. Про це він повідомив в Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами українського прем'єра, під час візиту до Сполучених Штатів делегація працювала над трьома ключовими темами: розблокування військової та фінансової допомоги з боку США, американські інвестиції в економіку України та використання заморожених активів РФ.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає $61 млрд на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. $7,8 млрд — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж $1,5 млрд — економічна допомога", – зазначив Шмигаль.

Також, як заявив прем'єр, Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", – резюмував Шмигаль.

17 квітня спікер Палати представників Джонсон повідомив, що голосування за законопроєкт про допомогу для України відбудеться 20 квітня.

З'явився текст законопроєкту: документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд. Частина допомоги буде надана у вигляді позики. Також законопроєкт передбачає, що американський президент може надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Байден обіцяє "негайно" підписати закон про допомогу Україні та Ізраїлю, щойно проєкт схвалять американські законодавці.

Читайте також: Шмигаль: Якщо Україна програє війну, може початися третя світова