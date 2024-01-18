Шмыгаль встретится с Фицо. Обсудят 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр сообщил, что 1 февраля состоится саммит Евросовета, в ходе которого Украина рассчитывает на положительное решение о выделении помощи

Денис Шмыгаль (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие недели планируется встреча с его словацким коллегой Робертом Фицо. Он отметил, что во время встречи будут обсуждены возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

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Чиновник заявил, что на встрече обсудят все вопросы и проблемы, связанные с выделением Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Шмыгаль сообщил, что 1 февраля 2024 года состоится саммит Европейского совета, в ходе которого Украина рассчитывает на положительное решение о выделении этой финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

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Европарламент поддержал предложение о создании программы Ukraine Facility в размере 50 млрд евро для поддержки Украины на протяжении 2024 – 2027 годов 17 октября 2023 года.

Премьер пояснил, что вышеупомянутая программа предполагает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

"Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем", – добавил он.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

17 января премьер-министр Венгрии заявил, что выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета ЕС является нарушением суверенитета блока. Его позиция была поддержана премьером Словакии.

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