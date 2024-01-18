Шмигаль зустрінеться з Фіцо. Обговорять 50 млрд євро для України

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що 1 лютого відбудеться саміт Євроради під час якого Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення 50 млрд євро

Денис Шмигаль (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими тижнями планується зустріч з його словацьким колегою Робертом Фіцо. Він зауважив, що під час зустрічі буде обговорено можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

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Посадовець заявив, що на зустрічі обговорять всі питання та проблеми, пов'язані з виділенням Україні 50 млрд євро від Євросоюзу.

Шмигаль повідомив, що 1 лютого 2024 року відбудеться саміт Європейської ради під час якого Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення цієї фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

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Європарламент підтримав пропозицію щодо створення програми Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 – 2027 років 17 жовтня 2023 року.

Прем'єр пояснив, що вищезгадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

"Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", – додав він.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щороку.

17 січня прем'єр-міністр Угорщини заявив, що виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років безпосередньо з бюджету ЄС є порушенням суверенітету блоку. Його позицію підтримав прем'єр Словаччини.

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