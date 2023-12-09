Шольц: Германия должна быть готова больше помогать Украине, когда другие страны ослабнут

Шольц не ожидает, что война России против Украины закончится в ближайшее время и заявил, что Кремль подорвал безопасность в Европе

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова еще больше помогать Украине, когда другие страны "ослабнут". Об этом он сообщил на съезде Социал-демократической партии Германии, цитирует его N-TV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, важно быть готовыми поддерживать Украину в течении длительного времени, а война, вероятно, не закончится в ближайшее время.

"Нападением на Украину в 2022 году Россия нарушила всякое понимание мира и безопасности в Европе. Должна быть ясность в том, что границы в Европе больше не будут перемещаться силой", — сказал Шольц.

Он отметил, что Германия должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, "когда другие ослабнут".

"С немецкой стороны должны быть решения, чтобы мы смогли это сделать. Путин не может ожидать, что мы уступим. Мы знаем, что были последствия, которые коснулись и нас. Правительству удалось обеспечить хорошее энергоснабжение, хотя это было серьезной финансовой проблемой", — резюмировал канцлер.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюз не сможет передать Украине миллион снарядов к весне 2024 года, но заверил, что "ситуация улучшится".

21 ноября глава Минобороны Германии объявил о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

Германия передала Украине новую партию военной помощи – список.

Читайте также: Писториус: Снабжение ПВО и снарядов в Украину задерживается, но мы увеличиваем мощности