Шольц: Німеччина має бути готова ще більше допомагати Україні, коли інші країни ослабнуть

Шольц не очікує, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом і заявив, що Кремль підірвав безпеку в Європі

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готовою ще більше допомагати Україні, коли інші країни "ослабнуть". Про це він повідомив на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, цитує його N-TV.

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За його словами, важливо бути готовими підтримувати Україну протягом тривалого часу, а війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом.

"Нападом на Україну у 2022 році Росія порушила будь-яке розуміння миру та безпеки в Європі. Має бути ясність у тому, що кордони в Європі більше не переміщатимуться силою", — сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина має бути готовою до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть".

"З німецької сторони мають бути рішення, щоб ми змогли це зробити. Путін не може очікувати, що ми поступимося. Ми знаємо, що були наслідки, які торкнулися нас. Уряду вдалося забезпечити хороше енергопостачання, хоча це було серйозною фінансовою проблемою", – резюмував канцлер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Євросоюз не зможе передати Україні мільйон снарядів навесні 2024 року, але запевнив, що "ситуація покращиться".

21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги – список.

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