Шольц пообещал усилить ПВО Украины зимой. Призвал Европу к единству в поддержке

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал усилить противовоздушную оборону Украины зимой и призвал европейских партнеров к единству в поддержке. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, передает Taggeschau.

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По его словам, Украина будет получать дальнейшие поставки вооружений и финансовую помощь.

Он отметил, что Германия подготовит зимний пакет помощи, внимание которого будет сосредоточено на противовоздушной обороне.

Шольц призвал Европу придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать ее финансы в долгосрочной перспективе.

"Мы не сдадимся", — подчеркнул канцлер.

Ранее стало известно, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на $1 млрд. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, а также зенитные установки Gepard.

5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Также издание Bloomberg писало, что Германия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта. Речь идет об еще одной системе IRIS-T и "свыше дюжины" (12) зенитных установок Gepard.

Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности.

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