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Шольц пообещал усилить ПВО Украины зимой. Призвал Европу к единству в поддержке

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 13:48
Шольц пообещал усилить ПВО Украины зимой. Призвал Европу к единству в поддержке - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA/MICHAEL KAPPELER)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал усилить противовоздушную оборону Украины зимой и призвал европейских партнеров к единству в поддержке. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, передает Taggeschau.

По его словам, Украина будет получать дальнейшие поставки вооружений и финансовую помощь. 

Он отметил, что Германия подготовит зимний пакет помощи, внимание которого будет сосредоточено на противовоздушной обороне. 

Шольц призвал Европу придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать ее финансы в долгосрочной перспективе. 

"Мы не сдадимся", — подчеркнул канцлер.

Ранее стало известно, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на $1 млрд. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, а также зенитные установки Gepard.

  • 5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
  • Также издание Bloomberg писало, что Германия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта. Речь идет об еще одной системе IRIS-T и "свыше дюжины" (12) зенитных установок Gepard.
  • Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности.

Читайте также: Шольц ответил, почему не дает Taurus Украине: Конституция Германии и риск эскалации войны

Дмитрий Гриниченко
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