Шольц пообіцяв посилити ППО України взимку. Закликав Європу до єдності у підтримці
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв посилити протиповітряну оборону України взимку та закликав європейських партнерів до єдності у підтримці. Про це він повідомив під час виступу у Бундестазі, передає Taggeschau.
Він зазначив, що Німеччина підготує зимовий пакет допомоги, увага якого буде зосереджена на протиповітряній обороні.
Шольц закликав Європу дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати її фінанси у довгостроковій перспективі.
"Ми не здамося", — підкреслив канцлер.
Раніше стало відомо, що Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України на $1 млрд. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T, а також зенітні установки Gepard.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
- Також видання Bloomberg писало, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту. Йдеться про ще одну систему IRIS-T та "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard.
- Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки.
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