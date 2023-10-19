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Шольц пообіцяв посилити ППО України взимку. Закликав Європу до єдності у підтримці

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19.10.2023, 13:48
Шольц пообіцяв посилити ППО України взимку. Закликав Європу до єдності у підтримці - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA/MICHAEL KAPPELER)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв посилити протиповітряну оборону України взимку та закликав європейських партнерів до єдності у підтримці. Про це він повідомив під час виступу у Бундестазі, передає Taggeschau.

За його словами, Україна отримуватиме подальші постачання озброєнь та фінансову допомогу.

Він зазначив, що Німеччина підготує зимовий пакет допомоги, увага якого буде зосереджена на протиповітряній обороні.

Шольц закликав Європу дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати її фінанси у довгостроковій перспективі.

"Ми не здамося", — підкреслив канцлер.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України на $1 млрд. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T, а також зенітні установки Gepard.

  • 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • Також видання Bloomberg писало, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту. Йдеться про ще одну систему IRIS-T та "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard.
  • Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки.

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Дмитро Гриниченко
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