Шойгу обещает ускорить наступление в Украине, но вряд ли у него получится – ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу пообещал ускорить наступление в Украине, но российская армия вряд ли способна сделать это, пишут аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

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По их оценкам, россиянам не удается прорвать украинскую оборону на изюмском направлении, а в Северодонецке бои продолжаются с переменным успехом.

В пятницу российские войска совершили ряд нескольких неудачных штурмовых атак к югу от Изюма и к западу от Лимана и вряд ли смогут обеспечить значительное продвижение в сторону Славянска. Не исключено, что Россия попытается возобновить атаки на Барвенково, чтобы обойти украинскую оборону на направлении Изюм – Славянск, считают в ISW.

В Северодонецке россияне несколько продвинулись на востоке города, но украинские войска продолжают локализованные контратаки.

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На других участках фронта россиянам продвинуться не удалось, в том числе и в Херсонской области.

В отчете ISW за 3 июня большое внимание уделено критической публикации одного из российских военных блогеров, который сообщил о фактическом уничтожении 35-й общевойсковой армии РФ под Изюмом.

В его посте говорится, что на начало июня численность войск в отдельных батальонах армии сократилась до 12-15 человек, в 38-й и 64-й мотострелковых бригадах осталось менее сотни боеспособных военных, а частные военные компании отказываются штурмовать украинские позиции, потому что "столько денег им не платят".

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Андрей Водяный

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