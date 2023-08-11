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Шойгу решил угрожать Польше. ГУР: Болтовня в стиле Северной Кореи. Медведев — то же самое

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 17:37
Шойгу решил угрожать Польше. ГУР: Болтовня в стиле Северной Кореи. Медведев — то же самое - Фото
Сергей Шойгу (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали угрозы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в адрес Польши "пропагандистской болтовней". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире канала Freedom.

Недавно Шойгу назвал Польшу "главным инструментом антироссийской политики США" и начал транслировать пропаганду об "угрозах России со стороны НАТО". 
По словам Юсова, если Шойгу заинтересован в максимально быстром падении режима диктатора Владимира Путина, то РФ может пойти на провокации против НАТО, однако во всех остальных случаях — это "обычная пропагандистская болтовня". 

Он отметил, что, например, бывший президент России Дмитрий Медведев регулярно размещает тексты с пропагандой и угрозами в адрес Украины и Запада. 

"Есть режимы, которые живут в таком темпе постоянно, например, Северная Корея. Если послушать их выступления, они постоянно кому-то угрожают. В режиме такого пропагандистского угара живет и Кремль. Но это не значит, что Шойгу действительно так думает. Просто необходимо поддерживать градус", — заявил Юсов.

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Дмитрий Гриниченко
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