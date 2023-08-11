Шойгу решил угрожать Польше. ГУР: Болтовня в стиле Северной Кореи. Медведев — то же самое

В Главном управлении разведки Минобороны назвали угрозы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в адрес Польши "пропагандистской болтовней". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире канала Freedom.

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Недавно Шойгу назвал Польшу "главным инструментом антироссийской политики США" и начал транслировать пропаганду об "угрозах России со стороны НАТО".

По словам Юсова, если Шойгу заинтересован в максимально быстром падении режима диктатора Владимира Путина , то РФ может пойти на провокации против НАТО, однако во всех остальных случаях — это "обычная пропагандистская болтовня".

Он отметил, что, например, бывший президент России Дмитрий Медведев регулярно размещает тексты с пропагандой и угрозами в адрес Украины и Запада.

"Есть режимы, которые живут в таком темпе постоянно, например, Северная Корея. Если послушать их выступления, они постоянно кому-то угрожают. В режиме такого пропагандистского угара живет и Кремль. Но это не значит, что Шойгу действительно так думает. Просто необходимо поддерживать градус", — заявил Юсов.

15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.

По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

9 августа МИД Польши заявил, что группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.

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