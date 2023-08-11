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Шойгу вирішив погрожувати Польщі. ГУР: Балаканина в стилі Північної Кореї. Медведєв — те саме

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 17:37
Шойгу вирішив погрожувати Польщі. ГУР: Балаканина в стилі Північної Кореї. Медведєв — те саме - Фото
Сергій Шойгу (Фото: EPA)

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали погрози глави Міноборони РФ Сергія Шойгу на адресу Польщі "пропагандистською балаканиною". Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі каналу Freedom.

Нещодавно Шойгу назвав Польщу "головним інструментом антиросійської політики США" та почав транслювати пропаганду про "загрози Росії з боку НАТО".

За словами Юсова, якщо Шойгу зацікавлений у максимально швидкому падінні режиму диктатора Володимира Путіна, то РФ може піти на провокації проти НАТО, однак у всіх інших випадках — це "звичайна пропагандистська балаканина".

Він зазначив, що, наприклад, колишній президент Росії Дмитро Медведєв регулярно розміщує тексти із пропагандою та погрозами на адресу України та Заходу.

"Є режими, які живуть у такому темпі постійно, наприклад, Північна Корея. Якщо послухати їхні виступи, вони постійно комусь погрожують. У режимі такого пропагандистського угару живе і Кремль. Але це не означає, що Шойгу справді так думає. Просто необхідно підтримувати градус", — заявив Юсов.

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Дмитро Гриниченко
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