Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной, Китай стремится стать империей зла — Пенс
20.04.2023, 14:21
Майк Пенс (Фото: EPA)
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной. Об этом он сообщил во время выступления в библиотеке Никсона.
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По его словам, Китай, возможно, еще не является "империей зла", но при власти Си он определенно стремится стать ей.
Он отметил, что в представлении китайского правителя о мире свобода должна быть ограниченной, а власть Пекина — нет.
"Единственное противоядие — сила Америки", — сказал Пенс.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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