UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной, Китай стремится стать империей зла — Пенс

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 14:21
Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной, Китай стремится стать империей зла — Пенс - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной. Об этом он сообщил во время выступления в библиотеке Никсона.

По его словам, Китай, возможно, еще не является "империей зла", но при власти Си он определенно стремится стать ей. 

Он отметил, что в представлении китайского правителя о мире свобода должна быть ограниченной, а власть Пекина — нет.

"Единственное противоядие — сила Америки", — сказал Пенс.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
майк пенс Китай си цзиньпин республиканская партия выборы в США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 