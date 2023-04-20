Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной, Китай стремится стать империей зла — Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает власть Пекина безграничной. Об этом он сообщил во время выступления в библиотеке Никсона.

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По его словам, Китай, возможно, еще не является "империей зла", но при власти Си он определенно стремится стать ей.

Он отметил, что в представлении китайского правителя о мире свобода должна быть ограниченной, а власть Пекина — нет.

"Единственное противоядие — сила Америки", — сказал Пенс.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко

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