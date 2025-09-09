Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять сотрудничество с КНДР

Лидер КНР также упомянул о посещении Ким Чен Ыном военного парада в Пекине, где они представили план развития двусторонних отношений

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей. Об этом он сказал в приветственном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передаёт северокорейское государственное информагентство KCNA.

В своем письме Си Цзиньпин заявил, что последовательной и неизменной политикой китайской партии и правительства является "успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР".

Си также упомянул о посещении Кимом Пекина 3 сентября и его участии в параде, отметив, что тогда они совместно "представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы".

"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиленной стратегической коммуникации, активных обменов и тесного сотрудничества с КНДР", – говорится в заявлении лидера КНР.