Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять сотрудничество с КНДР
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей. Об этом он сказал в приветственном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передаёт северокорейское государственное информагентство KCNA.
В своем письме Си Цзиньпин заявил, что последовательной и неизменной политикой китайской партии и правительства является "успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР".
Си также упомянул о посещении Кимом Пекина 3 сентября и его участии в параде, отметив, что тогда они совместно "представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы".
"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиленной стратегической коммуникации, активных обменов и тесного сотрудничества с КНДР", – говорится в заявлении лидера КНР.
- 3 сентября диктатор России Путин, его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин впервые публично встретились вместе на военном параде в Пекине.
- 3 сентября США отреагировали на парад в Китае и заявили, что из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал возродить армию.
- 5 сентября Трамп заявил, что мир потерял Индию и Россию из-за сближения стран с Китаем.
