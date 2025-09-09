Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме співпрацю з КНДР

Лідер КНР також згадав про відвідання Кім Чен Ином військового параду в Пекіні, де вони представили план розвитку двосторонніх відносин

Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю. Про це він сказав у вітальному посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину, передає північнокорейське державне інформагентство KCNA.

У своєму листі Сі Цзіньпін заявив, що послідовною й незмінною політикою китайської партії та уряду є "успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм і КНДР".

Сі також згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у параді, зазначивши, що тоді вони спільно "представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки".

"Китайська сторона готова об’єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів і тісної співпраці з КНДР", – йдеться в заяві лідера КНР.