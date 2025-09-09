Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме співпрацю з КНДР
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай зміцнюватиме стратегічні комунікації та поглиблюватиме співпрацю з Північною Кореєю. Про це він сказав у вітальному посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину, передає північнокорейське державне інформагентство KCNA.
У своєму листі Сі Цзіньпін заявив, що послідовною й незмінною політикою китайської партії та уряду є "успішний захист, зміцнення та розвиток відносин між Китаєм і КНДР".
Сі також згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у параді, зазначивши, що тоді вони спільно "представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки".
"Китайська сторона готова об’єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів і тісної співпраці з КНДР", – йдеться в заяві лідера КНР.
- 3 вересня диктатор Росії Путін, його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин і очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися разом на військовому параді в Пекіні.
- 3 вересня США відреагували на парад у Китаї та заявили, що через зближення РФ і Китаю Трамп наказав відродити армію.
- 5 вересня Трамп заявив, що світ втратив Індію й Росію через зближення країн з Китаєм.
