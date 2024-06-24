Си заявил, что Китай будет искать пути урегулирования "кризиса в Украине" своим способом

Анджей Дуда и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Пекин будет искать пути урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом. Его слова приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

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Он сказал, что позиция КНР по поводу "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. По мнению лидера страны, сейчас необходимо "приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров".

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и способствует построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса своим способом", – говорится в сообщении.

Также лидер КНР подчеркнул, что он выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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