Сі заявив, що Китай шукатиме шляхи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб

Анджей Дуда і Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що Пекін шукатиме шляхи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб. Його слова наводить пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

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Він сказав, що позиція КНР щодо "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню. На думку лідера країни, зараз необхідно "докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів".

"Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи, і сприяє побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи у свій спосіб", – йдеться у повідомленні.

Також лідер КНР наголосив, що він виступає проти критики іншими країнами його "звичайної торгівлі" з Росією, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.

22 травня глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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