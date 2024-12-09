Сибига назвал, сколько дронов Россия запустила по Украине за осень
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл статистику атак дронов по Украине за три месяца осени.
По словам главы МИД, в сентябре Россия использовала против Украины примерно 1300 "шахедов", в октябре – 2000, а в ноябре – 2500 дронов.
Сибига отметил, что этот террор можно остановить силой противовоздушной обороны, дальнобойными ударами и санкциями против РФ и ее приспешников.
"Я призываю партнеров действовать быстрее и сильнее, чтобы противостоять оси Россия-Иран-КНДР", – написал министр иностранных дел.
- 8 декабря президент Зеленский назвал потери Украины в войне против России. По его словам, погибли 45 000 украинских воинов, а РФ потеряла погибшими почти 200 000 солдат.
- 9 декабря президент Владимир Зеленский назвал, чем Россия атаковала Украину на прошлой неделе.