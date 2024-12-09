Сибіга: Росія за два місяці подвоїла кількість запущених дронів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив статистику атак дронів по Україні за три місяці осені. Він закликав союзників протистояти осі Росія – Іран – КНДР.
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За словами голови МЗС, у вересні Росія використала проти України приблизно 1300 "шахедів", у жовтні – 2000, а у листопаді – 2500 дронів.
Сибіга зазначив, що цей терор можна зупинити силою протиповітряної оборони, далекобійними ударами та санкціями проти РФ та її поплічників.
"Я закликаю партнерів діяти швидше і сильніше, щоб протистояти осі Росія – Іран – КНДР", – написав міністр іноземних справ.
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