Сибіга: Росія за два місяці подвоїла кількість запущених дронів

Андрій Сибіга (Фото: nato.int)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив статистику атак дронів по Україні за три місяці осені. Він закликав союзників протистояти осі Росія – Іран – КНДР.

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За словами голови МЗС, у вересні Росія використала проти України приблизно 1300 "шахедів", у жовтні – 2000, а у листопаді – 2500 дронів.

Сибіга зазначив, що цей терор можна зупинити силою протиповітряної оборони, далекобійними ударами та санкціями проти РФ та її поплічників.

"Я закликаю партнерів діяти швидше і сильніше, щоб протистояти осі Росія – Іран – КНДР", – написав міністр іноземних справ.

8 грудня президент Зеленський назвав втрати України у війні проти Росії. За його словами, загинуло 45 000 українських воїнів, а РФ втратила загиблими майже 200 000 солдатів.

9 грудня президент Володимир Зеленський назвав, чим Росія атакувала Україну минулого тижня.