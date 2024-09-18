Сибига приехал в Румынию – это первый его заграничный визит в должности главы МИД

В этот же день у Андрея Сибиги запланирован визит в Словакию

Андрей Сибига и Луминица Одобеску (Фото: МИД)

В среду, 18 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига находится в Румынии – это первый его заграничный визит в должности главы дипломатии. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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В Бухаресте Сибига встретился с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску. Они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность и военную помощь. Министр поблагодарил Румынию за поддержку вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, а также за передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Также Сибига встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

"Обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество, свободу судоходства. Договорились провести двустороннюю межправительственную встречу с перспективой дальнейшего привлечения Молдовы в трехстороннем формате", – отметил глава МИД.

В этот же день глава дипломатии встретился со спикером Сената Румынии Николае Чукэ. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Румынии на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Сибига также отметил важность развития межпарламентского сотрудничества между странами.

В МИД добавили, что 18 сентября Сибига посетит Словакию, где встретится с премьер-министром страны Робертом Фицо, президентом Петером Пеллегрини, министром иностранных дел и европейских вопросов Юраем Бланаром.

Фото: Министерство иностранных дел

Фото: Министерство иностранных дел

Фото: Министерство иностранных дел

Фото: Министерство иностранных дел

5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.

В тот же день парламентарии назначили Сибигу новым министром иностранных дел.

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