Сибіга приїхав до Румунії – це перший його закордонний візит на посаді глави МЗС

Цього самого дня в Андрія Сибіги запланований візит до Словаччини

Андрій Сибіга та Лумініца Одобеску (Фото: МЗС)

У середу, 18 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга перебуває в Румунії – це перший його закордонний візит на посаді глави дипломатії. Про це повідомила пресслужба МЗС.

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У Бухаресті Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку та військову допомогу. Міністр подякував Румунії за підтримку вступу України до Європейського Союзу і НАТО, а також за передання системи протиповітряної оборони Patriot.

Також Сибіга зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

"Обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства. Домовилися провести двосторонню міжурядову зустріч із перспективою подальшого залучення Молдови у тристоронньому форматі", – зазначив глава МЗС.

Цього самого дня глава дипломатії зустрівся зі спікером Сенату Румунії Ніколає Чуке. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку Румунії на шляху України до вступу в ЄС та НАТО. Сибіга також наголосив на важливості розвитку міжпарламентської співпраці між країнами.

У МЗС додали, що 18 вересня Сибіга відвідає Словаччину, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Робертом Фіцо, президентом Петером Пеллегріні, міністром закордонних справ та європейських питань Юраєм Бланаром.

Фото: Міністерство закордонних справ

Фото: Міністерство закордонних справ

Фото: Міністерство закордонних справ

Фото: Міністерство закордонних справ

5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади глави МЗС.

Того самого дня парламентарі призначили Сибігу новим міністром закордонних справ.

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